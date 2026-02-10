Trener napušta Partizan: Klub objavio zvanično saopštenje!

Trener rukometaša Partizana Đorđe Ćirković napustiće na kraju sezone beogradski klub, saopšteno je danas.

U zajedničkom saopštenju Partizana i Ćirkovića se navodi da će, nakon tri godine uspešne saradnje, po završetku sezone svako nastaviti svojim putem.

“Tokom prethodnog perioda ostvaren je izuzetan rezultat – klub je u roku od dve i po godine vratio sva četiri domaća trofeja i time potvrdio stabilnost sistema, kvaliteta rada i zajedničke vizije. Partizan sada ulazi u novi razvojni ciklus, sa jasnim ambicijama i dugoročnim planovima”, saopšteno je na zvaničnom sajtu RK Partizan.

Obe strane izražavaju međusobnu zahvalnost na profesionalnoj saradnji, poverenju i zajedničkim uspesima, dodaje se u saopštenju.

“Takođe, želimo jasno da naglasimo da ova odluka dolazi kao rezultat dogovora i planiranja budućih koraka, bez bilo kakvih nesporazuma, spekulacija ili skrivenih razloga. Do kraja sezone, trener, igrači i klub ostaju maksimalno posvećeni svakodnevnom radu i ostvarivanju zajedničkih sportskih ciljeva. Partizan i trener Ćirković zahvaljuju navijačima, partnerima i sportskoj javnosti na podršci i veruju da će zajednički završetak sezone biti na nivou rezultata i standarda koji su postavljeni u prethodnom periodu”, zaključuje se u saopštenju.

Zajecaronline/Tanjug/ N.B.

