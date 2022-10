Tmuran ponedeljak, od sutra zahlađenje

Ujutro lokalna pojava kratkotrajne magle, uglavnom po kotlinama, visoravnim i duž rečnih tokova. Pre podne malo i umereno, a u Negotinskoj Krajini i potpuno oblačno, ali suvo. Posle podne i uveče jače naoblačenje, koje će prvo na jugozapadu, a u toku noći ponegde i u ostalim krajevima usloviti kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren, u Vojvodini pre podne istočni i severoistočni, u ostalim krajevima južni i jugoistočni, tokom dana u košavskom području u pojačanju, pa će na jugu Banata i u donjem Podunavlju duvati povremeno i jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 4 do 11 °C, najviša dnevna od 19 do 24 °C.

U Zaječaru tokom celog dana oblačno, ali suvo. Temperatura niža nego tokom vikenda, maksimalno do 21 stepena. Vetar slab do umeren, najviše do 16 km/h.

Narednih dana očekuje nas zahlađenje, praćeno kišom.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na srčane bolesnike, a u predelima sa maglom tegobe mogu imati i astmatičari. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu razdražljivosti i pospanosti.