Timok nije dobio odlaganje, pa poražen od Meševa

Fudbaleri Timoka 1919 poraženi su na domaćem terenu od Meševa rezultatom 2:1 u okviru utakmice 6. kola Srpske lige „Istok“. Čelnici Timoka tražili su odlaganje ove utamice za jedan dan zbog stomačnog virusa koji je pogodio polovinu ekipe, ali nisu naišli na razumevanje kod gostujuće ekipe, pa su „Beli labudovi“ prilično desetkovani dočekali ovaj susret.

Nije se dugo čekalo na prvi pogodak, pošto je već u 14. minutu Miloš Nikolić matirao kapitena Timoka, golmana Acu Jovanovića.

Nije rani gol previše uzdrmao belo-plave, pošto samo osam minuta kasnije dolaze do prekida u opasnoj zoni, a iz „slobodnjaka“ lepo pogađa Miloš Slavković za poravnanje – 1:1.

Nakon izjednačujućeg gola ponovo su do inicijative došli gosti, koji su pokušavali da iskoriste nepovoljne okolnosti u kojima se nalazio zaječarski srpskoligaš i stignu do celog plena.

Nije im to uspevalo sve do same završnice meča, kada je na veliku žalost svih prisutnih na stadionu dosuđen jedanaesterac za Meševo, koji je sigurno realizovao Luka Marković i tako svom timu doneo drugi trijumf u sezoni.

Za Timok, ovo je treći poraz u sezoni, koji ih je „gurnuo“ na 12. mesto na tabeli, dok se ekipa Meševa popela na poziciju broj 10.

U narednoj rundi, Timok 25. septembra gostuje ekipi Brzog broda, koja je u dosadašnjem delu prvenstva osvojila samo jedan bod, uz katastrofalnu gol razliku (-17).