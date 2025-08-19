Testo spremno za samo 15 minuta: trik za savršeno pecivo
Ako ste početnik u kuhinji ili vam testo nikako ne uspeva kako biste želeli, postoji jednostavan trik koji će sve promeniti. Uz nekoliko saveta i jedan neobičan sastojak, testo će vam narasti brzo, a peciva će biti mekana i ukusna kao iz pekare.
Umesto dugog čekanja da testo nadođe, ovaj recept gotov je za svega 15 minuta i pogodan je za sve – od kiflica i pica do pita i kolača.
Potrebni sastojci su: 600 g brašna, 300 ml vode, 200 g margarina ili maslaca, jedno jaje, kašika sirćeta i pola kašike soli.
Priprema je jednostavna: brašno prosejte, a posebno sjedinite vodu, sirće, so i jaje. Dodajte brašno i umesite elastično testo koje se ne lepi za ruke. Podelite ga na dva dela, razvucite tanko, premažite margarinom i preklopite. Sve uvijte u rolat, oblikujte kao puža i stavite u frižider na 15 minuta.
Posle hlađenja testo ponovo razvucite i oblikujte po želji. Biće spremno za ukusna peciva koja se brzo prave i još brže pojedu.
Zajecaronline.com/najzena/N.B.
