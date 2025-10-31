TEŠKI DANI NA MARAKANI : Milojević ponudio ostavku!

Fudbaleri Vojvodine velikim preokretom u drugom poluvremenu savladali su Crvenu zvezdu rezultatom 3:2 u zaostalom meču trećeg kola Superlige Srbije.

Kako piše “Kurir”, Vladan Milojević je ponudio ostavku, a sada je na Zvezdanu Terziću i njegovim saradnicima da istu prihvate ili odbiju.

Ukoliko prihvate onda će Zvezdu protiv Lila izvesno voditi privremeni trener, da li Nenad Milijaš ili Marko Neđić, treneri omladinaca, odnosno Grafičara.

Čeka se konačna odluka.

Zajecaronline/sport.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.