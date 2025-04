TERETNJACI ČEKAJU TRI SATA NA IZLAZU IZ SRBIJE KOD BATROVACA: Stanje na putevima!

Teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju jedino na graničnom prelazu Batrovci, tri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 05.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP „Putevi Srbije“, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

USKORO HYPE ZVEZDE

Na Hype televiziji uskoro počinje muzičko takmičenje “Hype Zvezde”. Koje će okupiti talente iz različitih muzičkih žanrova. O pružiti priliku mladim pevačima da se dokažu na velikoj sceni. U ulozi žirija naći će se velika imena domaće scene, Mira Škorić, Aca Lukas i Miroslav Ilić. Dok su dva člana žirija za sada ostala tajna.

– Megazvezde u žiriju plus dva člana iznenađenja – otkrio je Saša Mirković, vlasnik i direktor Hype televizije i Hype producije, najavljujući spektakl za publiku i takmičare.

Ovo takmičenje obećava da će pomeriti granice u muzičkoj industriji. Pružajući talentovanim pojedincima platformu za dokazivanje. A publici nezaboravne muzičke trenutke.

– Jedini festival u kome nema plaćanja i nameštanja. Najbolji neka pobedi! -istakao je Mirković nedavno.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.