Tajna kremastog BEŠAMEL SOSA

22.08.2025.
Tajna kremastog BEŠAMEL SOSA

Potrebno je:

  • 600 ml mleka
  • 2 kašike brašna
  • 70 g putera
  • so
  • biber

Priprema:

U šerpu ili dublji tiganj stavite puter koji je omekšao, pa ga rastopite na umerenoj vatri, a zatim dodajte brašno i lagano mešajte, da se sve lepo sjedini. Mleko zagrevajte, ali vodite računa da ne proključa. Skinite posudu sa šporeta pre nego što mleko proključa. U tankom mlazu, lagano, ulivajte mleko u posudu sa puterom i brašnom, sve vreme mešajući žicom za mućenje. Temperatura ringle bi trebalo da bude na srednjoj jačini. Nemojte sipati svu količinu mleka odjednom. Tajna kremastog bešamela je u postepenom dolivanju mleka u maslac i brašno. Pred kraj kuvanja u sos sipajte so i po želji dodajte sveže mleveni biber ukoliko volite da malo bude ljući i muskatni oraščić za posebnu aromu.

