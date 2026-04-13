„Svirao sam sa Miroslavom Ilićem“: Mladi frulaš otkrio detalje susreta sa legendom narodne muzike! (VIDEO)
U emisiji „Chit chat sa Nemanjom“, koju vodi voditelj Nemanja Kovačević, gost je bio mladi frulaš Aleksandar Gašić, koji je govorio o mnogim temama iz svog života i karijere.
Posebnu pažnju privukla je njegova saradnja sa velikim imenima domaće muzičke scene, a otkrio je i kako je došlo do toga da zasvira na nastupu legendarnog Miroslava Ilića.
– Svirao sam sa Miroslavom Ilićem, na primer. Miroslav Ilić je, to je možda bilo pre godinu dana, pevao je u jednom selu koje je možda desetak kilometara od mog sela u Kruševcu, tako da ja sam svirao sa njim – rekao je Aleksandar.
Koju pesmu si svirao, šta je tražio Miroslav? – upitao je voditelj.
– Pa svirali smo ono „Devojka iz grada“ – rekao je Aleksandar.
– Je l’ može sad „Devojka iz grada“, ajmo sad, moraš, Miroslav Ilić je naš, on je u produkciji Hype. Miroslav Ilić je naša zvezda, hajmo da čujemo „Devojku iz grada“ – rekao je voditelj, a onda je Aleksandar pokazao kako svira, što možete pogledati u videu ispod.
Zajecaronline/Hypetv.rs
