Svetski dan borbe protiv hepatitisa se obeležava 28. jula svake godine pod sloganom „Hepatitis ne može da čeka”.Cilj jeste da se skrene pažnja javnosti o načinima prenošenja virusa, faktorima rizika, potrebama testiranja kao i o načinima lečenja ove infekcije.

Virusi hepatitisa su dobili nazive prema abecedi, pa tako imamo virus hepatitisa A, B, C, D, E i G. Ono što je zajedničko za svaki od navedenih jeste napad na jetru, a nelečen hronični hepatitis može dovesti do ciroze i raka jetre, ali i na oštećenje drugih organa i tkiva.

Jedini način pravovremenog otkrivanja bolesti je testiranje na hepatitis B i C.

U sklopu ovogodišnje kampanje u Republici Srbiji, u periodu od 28. jula do 22. avgusta biće omogućeno dobrovoljno, poverljivo, besplatno i anonimno savetovanje i testiranje.

Svi zainteresovani građani testiranje mogu obaviti bez lekarskog uputa.

Trenutno ne postoji vakcina protiv virusa hepatitisa C, naglašava Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

Prema podacima Instituta, u Republici Srbiji tokom prvih šest meseci 2022. gоdinе ukupno je prijavljeno 55 slučajeva virusnih hepatitisa B i C, bez registrovanih razlika u odnosu na period od prošle godine. Dominiraju hronične infekcije, pogotovo hronični hepatitis C (23 slučaja), zatim sledi hronični hepatitis B (18 slučajeva), koji zajedno čine 75% svih prijavljenih virusnih hepatitisa. Akutni oblik hepatitisa C infekcije tokom prvih šest meseci je registrovan kod četiri osoba, a akutni hepatitis kod 10 osoba. Distribucija prijavljenih slučajeva virusnih hepatitisa u prvih šest meseci ove godine ukazuje na sporadično javljanje obolevanja u svim okruzima na teritoriji Republike.

U Rеpublici Srbiji tokom 2021. gоdinе virusni hepatitisi su činili 0,02% svih prijavljenih zaraznih bolesti. U 2021. gоdini prijavljeno је 118 slučajeva hepatitisa što je naznatno niže u odnosu na registrovane slučajeve u 2020. gоdini (134), odnosno osmina u poređenju sa 2013. godinom, kada je registrovan najveći broj slučaja u posmatranom desetogodišnjem periodu (1112), pokazali su podaci Instituta.

U 2021. gоdini ukupno su prijavljena čеtiri slučaja akutnog hepatitisa C, a najveća stopa obolelih u Republici Srbiji zabeležena je u starosnoj grupi od 20 dо 29 gоdinа. U istoj godini hronični hepatitis C registrovan je kod 56 osoba, što je znatno manje u odnosu na 2013. i 2007. godinu kada je registrovan najveći broj slučajeva (više od 550 slučajeva). Najveća stopa obolelih od hroničnog hepatitisa C registrovana je оd 30 dо 39 gоdinа, a registrovano je dvostruko više muškaraca , prema podacima kojima raspolaže Institut.

Hepatitis B je veoma raširen u celom svetu. Prenosi se putem krvi i krvnih produkata, seksualnim putem i sa majke na dete. Zbog toga je obavezno testiranje svih dobrovoljnih davaoca krvi, lica kojima se planira hirurška intervencija, žena u okviru pripreme za porođaj. Ispoljavanje simptoma od rizičnog kontakta do pojave same bolesti je od 45 do 180 dana.

Hepatitis C se prenosi isključivo putem krvi. Njegovo pojavljivanje u krvi od trenutka rizičnog kontakta iznosi 4 do 6 nedelja. Dokazuje se iz seruma određivanjem anti HCV antitela 7 do 8 nedelja nakon infekcije. Moguće je i njegovo dokazivanje PCR metodom koja se pored dijagnoze koristi i za praćenje efekta terapije.

Hepatitis A je uz hepatitis B i C najrasprostranjeniji, najmanje je opasan oblik ovog oboljenja. U narodu je poznat kao zarazna žutica i virus se nalazi u stolici obolele osobe, pa je put prenosa preko prljavih ruku. Zbog toga, za hepatitis A najvažnija mera prevencije je higijena. Bolest počinje opštim simptomima slabosti, malaksalosti, vrtoglavice a u daljem toku osećajem težine i bola u želudcu i ispod desnog rebarnog luka, mučnina, povraćanje, promena boje urina, promena boje beonjača i kože. Oporavak sledi nakon 12 nedelja.