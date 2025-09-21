Svečano otvorena ,,Bašta Balkana”

U Velikom Izvoru kod Zaječara, sinoć je svečano otvorena 12. dvodnevna Međunarodna manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva ,,Bašta Balkana” koja ove godine okuplja oko 1000 učesnika iz Srbije, Bugarske, Grčke, Rumunije, Crne Gore, Mađarske i Severne Makedonije.

U bogatom kulturno-umetničkom programu učestvovali su KUD-ovi iz Žagubice, Donjeg Milanovca, Vojske kod Svilajnca, Grljana i Halova, kao gosti iz Grčke i Bugarske: KINONIKOS SINDESMOS KATIKON HARALAU i Udruženje KALISTRI iz Soluna i Folklorni ansambl ,,Pastrina” iz Montane.

Tokom dana organizovana su takmičenja u pripremanju tradicionalnih kulinarskih specijaliteta i u sportskim disciplinama.

“Bašta Balkana” nastavlja se danas takmičenjem u pripremanju gulaša, trkom sa mlekarskim kantama, dečjim maskenbalom, takmičenjem kulturno-umetničkih društava i izborom ,,Lepotice Bašte Balkana”.

Organizator smotre je Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine- Centar za kulturu “Zoran Radmilović” u saradnji sa Mesnom zajednicom Veliki Izvor, a pokrovitelj je grad Zaječar.

