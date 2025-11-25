“SVE ŠTO ONI IMAJU DA PONUDE JE MRŽNJA!” Vučić se obratio građanima u Negotinu: “OVO SU VAŽNI IZBORI ZA SRBIJU”!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Negotinu.

Obraćanje građanima

Vučić je na početku obraćanja građanima u Negotinu rekao da želi otvoren razgovor o tome kako država može pomoći njima, ali i oni državi.

– Hvala vam što ste me večeras dočekali. Poslužite se posle slobodno, razgovarajte, razmenite mišljenja, vidite kako možete da pomognete svojoj državi, a i mi ćemo da razgovaramo sa vama da vidimo kako i mi možemo da pomognemo vama.

– Hvala vam što ste me u ovolikom broju dočekali ovde, i samo nekoliko važnih stvari za Negotin.

“Moramo da uradimo obilaznicu”

– Ovde dnevno prođe više od tri stotine kamiona, zato ćemo da ubrzamo izgradnju obilaznice. Da uradimo obilaznicu, da sačuvamo Negotin od teških kamiona. Uradićemo i sistem za navodnjavanje.

– Kada? Najbolje pitanje. Novac ćemo obezbediti odmah, da ne bude da je do para. Da vam kažem, nije do para, nego do projekata.

– Sada postoje problemi, kao što znate, sa vodovodnom mrežom, gotovo u celoj opštini. Projekti se rade, i to su uvek najskuplji projekti, a navodnjavanje je dodatni posao.

– I za jedno i za drugo obezbedićemo sredstva. Samo morate da znate da nije jednostavno sve uraditi odjednom, ali vas molim da ubrzate sve što možete i da tražite pomoć od svih u Srbiji koji vam mogu biti od koristi u stručnom smislu.

Nove mere podrške povratnicima iz inostranstva

Vučić je u nastavku obraćanja građanima Negotina poručio da država sprema nove mere podrške povratnicima iz inostranstva.

– Mi ćemo uskoro da pripremimo veliki program subvencija za ljude koji su povratnici, koji dolaze iz Austrije, Italije, Francuske, Nemačke i drugih zemalja. Daćemo sve od sebe da ih privučemo da se vrate u zemlju, da nam donesu svoje znanje, da donesu svoju energiju, a mi ćemo da pomognemo novcem. I oni su zaradili, ali želimo da se vrate u svoju zemlju i da ovde planiraju budućnost za sebe i svoju decu.

Ulaganje u nove projekte

– Ovde smo obećali prošli put nešto što nismo sproveli. Sada smo obezbedili novac odmah, gotovo 600 miliona, što dođe oko 5 miliona i 300 hiljada evra za dom zdravlja. I taj novac možete odmah da računate.

– Dakle, dom zdravlja u Negotinu ima da sija. Ima da sija i da bude potpuno promenjen i neuporedivo lepši. Pare su obezbeđene.

“Ovo su važni izbori za Srbiju”

– Pred nama su izbori u nedelju, i samo malo vaše pažnje. Znam da je muzika zanimljivija od mene, ali želim još samo nekoliko reči. Ovi izbori nam dolaze u trenutku koji je važan za Srbiju.

– Kada je Srbija pritisnuta sa različitih strana, kada pokušavaju da nam kažu da nemamo pravo na svoju samostalnost, nezavisnost, na svoj jedinstveni spoljno-politički put. Kada misle da ne bi trebalo da odlučujemo sami o svojoj budućnosti, već da ponavljamo ono što rade neki drugi, pa makar i grešili.

– Znamo mi svoje mesto, znamo koliko smo mali, znamo koliko su drugi veliki. Ali takođe znamo da smo uvek bili slobodarski narod i da nam je sloboda u srcu, i da je se nikada nećemo odreći. I zato ćemo na svaki način i po svaku cenu da sačuvamo Srbiju, jer nam je Srbija najpreča, važnija i lepša od svih drugih zemalja i od svega drugog. Zato ćemo našu Srbiju da čuvamo.

Negotin

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa okupljenim građanima u centru grada.

– Divno ovo sve izgleda. Lepo je sve spremljeno. Divno vam izgledaju i te nošnje – rekao je Vučić obilazeći štandove sa srpskim specijalitetima.

Građani predsedniku uručuju posebne poklone.

Vučić je komentarisao

– Uvek može bolje, ali na šta sam ponosan su trud i rad i ljudi to umeju da prepoznaju. Tadić kaže: “Vučić je pretpostavio ruske interese srpskim, drugi kažu evo prodaše i Ruse”, ajde dogovorite se. Vidite da sam se stavio samo na stranu Srbije. Ljuti Amerikanci, nisu ni Rusi srećni. Ali mene interesuje samo šta će naš narod da kaže.

Obraćanje predsednika

Predsednik najavio nove radove

– Hvala na veličanstvenom dočeku. Mnogo sam srećan što sam danas ovde sa vama. Nekoliko važnih stvari, svojevremeno su se ljudi čudili kad smo krenuli da radimo put Zaječar-Negotin, danas sam došao tim putem, izdržava, dobar je kao pista. Svima je i dalje problem, deo koji nismo uradili, Negotin-Brza Palanka i to ćemo odmah da krenemo da radimo. Posle mostova ćemo da uradimo ceo put, što je za čitavu krajinu od presudnog značaja spajanje Kladova sa Negotinom. Kada završimo brzu saobraćajnicu preko Požarevca, Velikog Gadišta da nastavimo brzu saobraćajnicu preko Brze Palanke, da vas povežemo sa Beogradom, omogućavamo lakši dolazak investitora. Mislim da je to stvar od ključnog značaja. Kada uradimo taj put da rešimo pitanje uređenja rečnih korita.

O izborima u nedelju

Izbori koji se ovde održavaju u nedelju su važni. Važno je kakav ćemo signal da pošaljemo Srbiji, šta im je poručio Negotin. Trudili smo se da pomognemo koliko možemo Nastavićemo da se borimo i radimo. Mi vam nudimo politiku koja pomaže. Ono što mi nudimo je politika koja brine o ljudima, o vašim potrebama. Vlada je bolji od većine drugih, mora češće i vipe da razgovara sa ljudima, da ode u svkao selo. Protiv nas su se kandidovali svi oni koji su protiv, da pitate šta će da urade, kažu “mrzimo Vučića”, kažu “samo da tebe nema”. Nismo mi ti koji su zemlju zaustavljali godinu dana, nego drugi, oni su zemlju rušili. Dok smo se mi trudili da pomognemo narodu oni su se trudili da odmognu. Nemam problem da razgovaramo, ali oni nemaju o čemu da razgovraju, nemaju plan, program, temu…

“SRBIJU VOLIM VIŠE OD SVEGA I JEDINO MI JE SRBIJA VAŽNA”

– Danas kada se svi pripremaju za rat, kad pričate i kad se naoružavate, na tome ćete i da završite. A mi ćemo da damo sve od sebe da odbranimo mir, da čuvamo za budućnost, da čuvamo stabilnost i mir. Nije jednostavno i neće biti jednostavno. Nikad nije lako čuvati samostalnost Srbije i boriti se za svoju zemlju. Ponosan sam što sam sve ove godine uspeo, a to ne bih mogao bez vas, da se borim za interese Srbije. Srbiju volim više od svega i jedino mi je Srbija važna.

“VOLEO BIH DA GLASATE ZA LISTU BROJ 1, “NAJBOLJE ZA NEGOTIN”

– A ovi drugi, veliki ste, jaki ste, a u mom srcu ima mesta samo za Srbiju. Beskrajno hvala za ogromnu podršku. Da u nedelju izađete, 30. novembra, da glasate po svojoj savesti, a ja bih voleo da glasate za listu broj jedan, “Najbolje za Negotin” i za Vladu i za sve vredne ljude. Da se zahvalim za podršku i ljubav i bez vas ne bih mogao i ne bih imao snagu .Veliko hvala od srca za sve, a ja ću da se borim za vas, do ubedljive pobede u nedelju! Živeo Negotin, živela Urovica, živela Srbija”, rekao je predsednik Vučić.

Vučić sa građanima

Predsednik je dočekao veliki broj građana, a u obilasku je sa predsednikom opštine Vladimirom Veličkovićem.

– Ljudi su se svojevremeno čudilo kad smo radili put Zaječar Negotin, danas sam došao tim putem, kao pista je. Jedino što nismo uradili je Negotin – Brza Palanka i to ćemo odmah da počnemo da radimo, mostove već radimo. To je za celu Krajinu od velikog značaja.

Reka ljudi dočekala predsednika

Izuzetno veliki broj ljudi danas je u Urovici dočekao predsednika.

Okupio se veliki broj građana

U Urovici se na Trgu slobode okupio veliki broj meštana koji su ga dočekali, nose zastave Srbije, a istakli su i natpis “Dobro nam došli, Urovica – najlepše selo”.

