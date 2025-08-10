ZA SLOMLJENO SRCE SE DOBIJA BOLOVANJE NA POSLU?! Stručnjak objasnio i koliko je to slično INFARKTU?!

Sve o slomljenom srcu

Izraz „slomljeno srce“ odnosi se najviše na ljubavne brodolome, a zapravo je veoma specifična situacija i u zdravstvenom smislu, kada nam je srce – „rasuto na komade“.

O ovome je nedavno govorio stručnjak u podkastu „Sada i ovde“, autorke i voditeljke Snežane Dakić. Ona je ugostila uglednog kardiologa i predsednik udruženja za primenu veštačke inteligencije u medicini, Ognjena Gudelja.

„U Japanu se dobija bolovanje kada imate slomljeno srce“, konstatovala je voditeljka.

„Budite sigurni da i kod nas, ako je to ultrazvučno verifikovano i pregledom dokazano, dobićete bolovanje. Jer to stanje zaista odgovara stanju infarkta miokarda. Ultrazvučno ima sve karakteristike, da spontano prođe posle određenog vremena. Razlika je mala, to je tanka linija gde se svaki kardiolog može okliznuti. Pomisliti da je infarkt, a kada uđete u salu, shvatite šta je“, rekao je dr Gudelj.

Opisao je i zbog čega nam se srce slomi.

„Iz onih razloga koje sam ja imao priliku da vidim, to su bili, verovali ili ne, bračni problemi“, izjavio je doktor, koji je pričao i kako veštačka inteligencija napreduje u medicini kod nas.

Pogledajte ceo podkast u nastavku:

