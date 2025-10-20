Sutra stiže uplata za ovu grupu građana – proverite račune!

Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je danas da će preko Banke Poštanska štedionica u utorak, 21. oktobra isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec septembar.

Dodaje se da će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u sredu 22.10. 2025. godine.

Zajecaronline/Alo/N.B.

