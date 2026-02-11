SUTRA OBLAČNO I KIŠOVITO: Evo kada nas očekuje porast temperature

U Srbiji će sutra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo i toplo za ovaj period godine, sa najvišom temperatura do 18 stepeni.

U ranim jutarnjim časovima očekuje se ponegde kratkotrajna kiša.

Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim pedelima i u košavskom području povremeno jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura od minus 1 u Timočkoj Krajini do 8 stepeni na jugu Banata, a najviša od 10 do 18 stepeni, samo u Timočkoj Krajini osetno hladnije sa temperaturom do tri stepena Celzijusa.

Uveče i tokom noći novo naoblačenje s kišom, prvo u Vojvodini, zapadnoj i južnoj Srbiji.

Sutra prepodne u Zaječaru oblačno i suvo, popodne oblačno, povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 2° C, maksimalna dnevna 5° C.

U petak se očekuje prestanak kiše, ujutro na severozapadu zemlje, a tokom dana i u ostalim krajevima uz delimično razvedravanje.

Hladno vreme zadržaće se do 17. februara, a zatim će uslediti porast temperature uz česta prolazna naoblačenja sa padavinama.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/ N.B.

