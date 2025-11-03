SUTRA HLADNIJE Maksimalna dnevna temperatura u Zaječaru 13° C
U Srbiji će u utorak, 4. novembra biti hladnije, s najnižom temperaturom od dva na severu do 11 stepeni na istoku Srbije i najvišom od 11 do 16 stepeni Celzijusa.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na severu i zapadu zemlje biće pretežno sunčano, ujutro ponegde sa slabim prizemnim mrazem.
U ostalim krajevima ujutro i pre podne očekuje se umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, posle podne suvo uz smanjenje oblačnosti.
Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, severozapadni.
Sutra u Zaječaru prepodne oblačno i suvo, popodne pretežno sunčano ali osetno hladnije. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura 8° C, maksimalna dnevna 13° C.
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do utorka, 11. novembra, jutra hladna, mestimično sa slabim prizemnim mrazem. U Vojvodini pretežno sunčano, u ostalim krajevima malo do umereno oblačno, a od petka na istoku i u brdsko – planinskim predelima uz nešto više oblačnosti se očekuje retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše. Maksimalne temperature u većini mesta od 12 do 18 stepeni.
Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/ N.B.
