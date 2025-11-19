Sutra bez struje više ulica i deo Zvezdana – pogledajte ko ostaje bez napajanja

Dana 20.11.2025.god. u periodu od 10:00 do 13:00 časova bez električne energije u Zaječaru biće: deo sela Zvezdan, potez JAZ, ulice: Pariske Komune, Kvarnerska, Olimpijska, 8.Marta, deo ulice Stanoja Gačića (stari Zvezdanski put).

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na redovnom održavanju sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Zajecaronline/ N.B.

