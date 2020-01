Sunčan dan u Zaječaru

U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom do 11 stepeni.

Ujutru slab, na jugu i umeren mraz, mestimično magla ili niska oblačnost koja se može ponegde zadržati i pre podne. U ostalim krajevima pretežno sunčano, posle podne umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab, južnih pravaca, u skretanju na severozapadni.

Najniža temperatura od -8 do -1 stepen, a najviša od 5 do 11 stepeni.

U Zaječaru danas sunčano vreme. Jutarnja temperatura -2, najviša dnevna 11 stepeni.

U subotu 11. januara u Zaječaru promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima povremeno. Jutarnja temperatura 0 stepeni, najviša dnevna 10.

Za vikend u celoj zemlji slično vreme. U subotu, jutro hladno sa slabim mrazem, tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo, samo u Negotinskoj Krajini pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -5 do 1 stepen, najviša od 4 do 8 stepeni, a u Negotinskoj Krajini oko 11 stepeni.

U nedelju, ujutro slab mraz i magla. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -4 do 1 stepen, najviša od 4 do 7 stepeni.