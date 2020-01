Sunčan dan u Zaječaru

Jutro i pre podne maglovito i tmurno sa slabim mrazem. Sredinom dana i posle podne u većini krajeva očekuju se periodi sunčanog vremena, samo će se u Vojvodini magla ili niska oblačnost zadržati veći deo dana. Vetar slab , južni i jugoistočni.

Najniža temperatura od -5 do 0, a najviša od 5 do 9 stepeni, u mestima sa maglom od -2 do 2 stepena.

U Zaječaru danas sunčano vreme. Jutarnja temperatura -3, najviša dnevna 11 stepeni.

U Zaječaru sutra promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima povremeno. Jutarnja temperatura -3, najviša dnevna 8 stepeni.

Do kraja nedelje zadržaće se slično, sa najvišim dnevnim temperaturama od 5 do 7 stepeni.