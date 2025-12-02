„ŠTO NISI UHAPSIO TOG NASERA ORIĆA, NEGO SI ŠUROVAO SA NJIM?“ Saša Mirković se javno obratio Miloradu Dodiku: „To što si umislio da ćeš biti predsednik Srbije..“ (VIDEO)

Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković, detaljno je analizirao bivšeg predsednika Republike Srpske, Milorada Dodika.

Putem Tiktoka, Mirković je podelio video snimke u kojima Dodik izbacuje svoje „bisere“, poput onih da u sarajevskim hodnicima smrdi na burek, sirnicu ili zeljanicu.

Ovim povodom, čelnik Hype-a je govorio o akutelnoj situciji u kojoj Milorad Dodik pokušava da sabotira Lukasa zbog njegove fotografije sa Naserom Orićem.

Obraćanje Saše Mirkovića prenosimo u celosti:

„Ajmo još jednom. Znači juče sam rekao u video da ne podržavam ovo što je Lukas uradio i apsolutno smatram da je pogrešio, jer nije znao ko se nalazi za stolom. A sa druge strane, populističke priče ovog, ne mogu da kažem gospodina, jer on to nije, znači i ove podele ljudi koje radi i sa govorom mržnje izazivanjem straha kod ljudi, upiranje u prstom kod nekog, dok istog tog gospodina predmetnog koji je sedeo sa Lukasom za stolom zoveš za usluge i tako dalje. Mile, pusti bre tu priču više. Koji si, bre, ti predsednik svih predsednika? Jel postoji ta funkcija? Ti si, druže, predsednik, još uvek, mada ja mislim da više nisi predsednik ni SNSD-a.

To što si umislio da ćeš biti predsednik Srbije, to okači mačku o rep. Prvo, ne možeš ti da se šaltaš iz zemlje u zemlju i da misliš da će neko da te podrži. Nije srpski narod lud da mu ti pravis svađe sa komšijama. Nije srpski narod lud da ga ti nonstop deliš. Nisi ti taj koji može Srbijom da vlada. Pod dva, ovo što si rekao za saralije i za Sarajevo, sram te, bre, bilo. Ti toliko vređaš taj narod, a do juče si bio član predsedništva Bosne i Hercegovine.

Samo da te ja to podsetim, ako si ti zaboravio i ako su drugi zaboravili. Pa si sve vreme sedeo i bio u Sarajevu. Jel si tada jeo pite, jel si jeo burek? Ima u Banjaluci burek? Jel ima pita u Banja Luci? Jel ima sarajevnog bureka u Banja Luci? Mi ga u Beogradu volimo. U čemu je problem? Ti imaš problem u glavi, zato što vidiš da gubiš vlast, vidiš da niko više neće da ide sa tobom.

Moraš da kradeš na izborima da bi došao na vlast, da bi se zadržao na vlasti i sve ćeš da uradiš, pa i da pokušaš da izaziveš ratne sukobe u Bosni i Hercegovini samo da bi ostao na vlasti. Ali niko više nije lud da veruje takvom čoveku kao što si ti. Tako da ja mislm da će na sledećim izborima, ti sada već nemaš nikakve ingerencije i svi koji te slušaju, slušaju te zato što su podmićeni ili moraju. Ti nemaš više nikakve ingerencije. I samo ti nemoj da se foliraš i da misliš da si bitan. Isto tako, moram da ti kažem, da nemaš pravo ni na raznorazna policijska obezbeđenja koja praktikuješ. Nemaš pravo da koristiš državne resurse. Nemaš pravo ništa od toga.

I moram da te pitam, ko je bio na vlasti zadnjih 20 i nešto, skoro 30 godina, u Bosni i Hercegovini? Jesi li ti bio? Pa što nisi uhapsio tog Nasera Orića, ako je nešto kriv, nego si šurovao sa njim? Nastaviću dalje, ne budeš li povukao i izvinio se za ono što si rekao“

Zajecaronline.com/Hypetv.rs/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!