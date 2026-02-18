STIŽE NOVAC: Oglasila se Nacionalna služba za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je danas da će redovna novčana naknada za nezaposlena lica biti isplaćena u petak, 20. februara.

Privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija će biti isplaćena u subotu, 21. februara.

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje navode da će preko Banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za januar.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

