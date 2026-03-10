Stiže druga epizoda „Hype zvezda“: Nove drame i iznenađenja sutra od 20 časova!

Ne propustiti: Sreda od 20h na Hype TV-u i Youtube kanalu ,,HYPE ZVEZDE“.

Nova energija, nova scena i kandidati koji daju sve od sebe da zasijaju pod reflektorima.

Uz to svađu Ace Lukasa i Bokija 13, koji nije hteo da se odvoji od pevača.

A tu su i komentari stručnog žirija u sastavu: Aca Lukas, Lepa Lukić, Miroslav Ilić, Mira Škorić i Boki 13!

BONUS VIDEO: HYPE ZVEZDE | Pripreme Za Nastup | Cela Emisija (09.03.26.)

