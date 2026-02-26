Štetočine ga zaobilaze – seme ovih biljaka čuva baštu bez hemije!

Iskusni baštovani preporučuju sadnju kadifice i paradajza jedan pored drugog kao prirodan način zaštite bašte od štetočina. Kadifica se sadi između korena paradajza jer njen miris zbunjuje insekte, dok koren ove biljke pomaže u stvaranju barijere protiv crva i drugih napasti.

Najbolje je posaditi jednu kadificu između svaka dva paradajza, a uz nju se može dodati i bosiljak, koji dodatno odbija muve i komarce.

Preporučuje se izbor nižih sorti kadifice žute ili narandžaste boje.

Ova jednostavna i jeftina metoda smanjuje potrebu za hemijskim prskanjem, pomaže zdraviji rast paradajza i doprinosi prirodnoj zaštiti bašte tokom toplijih meseci.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.