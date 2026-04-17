Startuje plej-of Superlige Srbije: Derbi između Zvezde i Vojvodine

U plej-ofu igraju ekipe plasirane od prvog do osmog mesta posle regularnog dela šampionata, a u plej-inu za opstanak se bore ekipe plasirane od devetog do 16. mesta.

Derbi kola igra se u Beogradu gde Crvena zvezda dočekuje Vojvodinu.

U duelu dve prvoplasirane ekipe Zvezda u subotu od 17 časova dočekuje Vojvodinu. Zvezda će pokušati da nastavi niz pobeda i uveća prednost na čelu tabele, a Vojvodina želi dobar rezultat kako bi zadržala drugo mesto.

Zvezda ima 75 bodova, a Vojvodina 62 boda, jedan više od trećeplasiranog Partizana koji u subotu od 18.30 dočekuje Železničar. Crno-beli moraju da pobede kako bi ostali u borbi za drugim mestom na tabeli, a Železničar želi dobar rezultat kako bi se učvrstio na četvrtom mestu.

Petoplasirani Novi Pazar u subotu od 17 časova dočekuje OFK Beograd i pokušaće da prekine niz od četiri utakmice bez pobede. Ekipa Nenada Lalatovića pretrpela je dva vezana poraza, a pre toga je imala dva vezana remija i sada ima 47 bodova, dok OFK ima sedam bodova manje na šestom mestu.

Fudbaleri Čukaričkog igraju u subotu od 15 časova na Banovom brdu protiv Radnika i pokušaće da prekinu niz od dva remija. Takođe, ni ekipa iz Surdulice nije pobedila u poslednje dve utakmice i na osmom mestu ima 39 bodova, bod manje od sutrašnjeg protivnika.

Zajecaronline.com/Srbija Danas

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

