OTKLJUČANA PREMIUM MESTA ZA SPEKTAKULARAN KONCERT BORISA NOVKOVIĆA U SAVA CENTRU

Koncert povodom 40 godina karijere Borisa Novkovića biće održan 23. aprila 2026. godine.

Očekuje se pravi muzički spektakl, obzirom na to da se jedan od najpoznatijih regionalnih umetnika pridružio listi zvezda koje su Hype izabrale za produkciju svojih najznačajnijih događaja.

Sada se u prodaji nalaze i PREMIUM mesta, koja pružaju poseban ugođaj.

Publiku očekuje emotivno, nostalgično i glamurozno veče, uz najveće hitove iz Novkovićeve bogate karijere.

– Izuzetno me raduje povratak u Beograd, jer je moj prvi javni nastup bio upravo u Beogradu 1986. godine, u leto, a tek na jesen je objavljen moj prvi album. Osećam se malo matoro. 40 god karijere je lepa stvar. Znaš da si doslednošću i stavom uspeo biti ti, nisam se prilagođavao stilovima! Danas sam konkurentan sa mlađima. Svašta spremamo za ovaj koncert, zaželeo sam se beogradske publike i live nastupa. Ovaj koncert je i kruna moje karijere i novi početak. Moja životna filozofija je da je svaki dan novi početak. Teško je izabrati set listu, žao mi je kad moram da izbacim neku pesmu. Verujem da će svi biti zadovoljni, biće puno pitanja. Neizmerna je ljubav između mene i publike kad se popnem na stejdž, desi se neki klik i neopisiva energija! – rekao je Boris Novković, pa nastavio:

– Publici bih poručio da se izuzetno radujem proslavi jubileja, mojih 40 godina karijere. Iza mene će stati sjajan bend, profesionalci iz Slovenije i Italije. Jedna muzička poslastica, sjajno veče. Publika u Sava Centru će dobiti pravog mene! – rekao je Novković.

Zajecaronline/Hypetv

