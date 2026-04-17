PROMENA VREMENA: Nakon sunca stiže drugačija meteorološka slika

U Srbiji će u subotu biti pretežno sunčano i toplo, uz malu ili umerenu oblačnost, s jutarnjom temperaturom od pet do 10 stepeni, a najvišom dnevnom od 20 do 23 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U planinskim predelima tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, a vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni.

Sutra prepodne u Zaječaru sunčano, popodne pretežno sunčano. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura 10° C, maksimalna dnevna 20° C.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 25. aprila, u nedelju će biti pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima.

U ponedeljak se očekuje naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne i zapadne, a posle podne će se proširiti i na ostale predele naše zemlje.

Zajecaronline.com/tanjug/weather2umbrella/

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.