Šta čitaju i odakle se informišu Zaječarci, kome veruju, a ko ih to laže?

U vreme kada online mediji skoro u potpunosti šalju u zapećak tradicionalne, poput štampanih novina, pa i televizije, sve je više pitanja koja se postavljaju svakodnevno – kako prepoznati lažne vesti i verodostojne fotomontaže, koji mediji su relevantni i kome možemo verovati, a ko plasira neistine? Da li vlast pokušava sistemski da uništi medije koji im „nisu po meri“ i kako to utiče na informisanost građana? Na sva ova pitanja odgovarali su nam naši sugrađani, pokušavši da nam iz njihovog ugla prikažu medijsku scenu u gradu i zemlji.

Razgovarali smo sa ljudima različite starosne dobi, obrazovanja, političkog opredeljenja i statusa, a odgovori su bili u najmanju ruku oprečni.

Srednjoškolci ne gledaju televiziju, informišu se preko društvenih mreža

Počeli smo od srednjoškolaca, koji iz dobijenih odgovora ne čitaju previše vesti, dok „televizor pale jako retko“.

„Što se mene lično tiče, a verujem da bi se i većina mojih vršnjaka složila, mi se informišemo isključivo preko društvenih mreža. Televiziju ne gledam uopšte, znaju svi osim penzionera da je to uglavnom propaganda aktuelnog režima. Što se tiče lokalnih portala, kao što sam i rekao, pročitam neku vest koju vidim na društvenim mrežama i deluje mi zanimljivo. Ne otvaram ciljano stranice sa vestima“, poručio je Mladen.

Uglavnom slično su odgovarali i ostali srednjoškolci, dok je među nešto starijom populacijom situacija znatno drugačija.

Studenti i oni u ranim tridesetim više čitaju vesti, Pink i Hepi „na tapetu“

U razgovoru sa narednom „starosnom grupom“, gde smo svrstali one između 20 i 35 godina, uočili smo veće interesovanje za politiku u zemlji, kao i bolju opštu informisanost.

„Čitam redovno sve zaječarske medije, tačnije pre svega portale, Glas Zaječara, Zaječar Online ali i ostale portale, s obzirom na to da volim da o istoj situaciji pročitam različito prenetu vest, u zavisnosti od toga da li je medij objektivan ili blizak vlasti. Naravno da kao neko ko pažljivo čita sve vesti i portale, nisam zadovoljan upravo iz prethodno navednog razloga, mediji moraju biti objektivni, a često i u velikoj meri većina njih nije.

I kada su drzavni mediji u pitanju, gledam sve televizije osim Happy tv koja je potpuno retardirana televizija. Relevantni mediji su oni koji su objektivni, a drzava i vlast su doveli do toga da imamo malo objektivnih medija i da sami čitaoci, slušaoci i gledaoci moraju da procenjuju, vagaju i mere šta je istinito a šta ne, pa čak i vremenska prognoza koja se često razlikuje od medija do medija, a još češće je pogrešno predviđena“, rekao je Nemanja.

Naš naredni sagovornik istakao je da je u današnje vreme veći broj vesti delom ili u celini zapravo dezinformacija.

„Sve je teže proceniti običnom čoveku, a nažalost danas postoji veliki broj portala posebno na internetu gde imate apsolutno skandalozno lažne vesti koje su očito na prvi pogled lazne. Ali imate i vrlo verodostojne fotomontaže i imišljotine i sada čovek mora da sam odluči o tome da li je nešto istina ili nije. Sa druge strane imamo Pink i slične televizije koje nas lažu na pravdi Boga i ja više ne znam ko u to veruje, ali znam ko im daje pare da rade to što rade. Bruka za narod i državu, takvi, iz takvih medija treba da odgovaraju isto koliko i ovi sa vlasti kada im konačno dođe kraj“, mišljenje je naše sugrađanke Maje.

Jovana ističe da se uglavnom informiše putem Nove S i N1, dok od online medija preferira Danas.

„Čitam vesti i na sajtovima ministarstva, kao i zajecar.info, a lokalne portale pratim na fejsbuku pa uvek mogu da pročitam neku aktuelnost iz grada. Mislim da je vlast uspešno uništila mnoge medije, svaka čast onima koji i dalje nekako opstaju i uspevaju da budu objektivni. Relevantnim smatram i Krik, Istinomer i Insajder, a od lokalnih medija samo Zaječar online i Glas Zaječara“, rekla je ona.

35+ – portali se čitaju svakodnevno, gleda se i Dnevnik

Kod populacije sa 35 i više godina vesti se prate na dnevnom nivou, čitaju se portali, gleda se i Dnevnik RTS-a.

„Baš pre neki dan pričam sa prijateljima kako sam gledao različito izveštavanje sa protesta na Pinku, RTS-u i ovim kako kaže naš predsednik „tajkunskim medijima“. A ovi, po njegovoj meri objektivni, lažu, čini mi se da počinju sad već da lažu i patološki. Da se čovek samo prekrsti i naravno promeni kanal. Nije ni javni servis više objektivan, samo što oni ne lažu, nego odluče da ne uvrste u program problematičnu temu, ili joj daju manje prostora i vremena nego vremenskoj prognozi. Sve u svemu, očajno medijsko stanje i tako će i biti sve dok imamo lopove i kriminalce na vlasti“, istakao je Vladimir.

Nikola se više fokusirao na lokalne medije, rekavši da oni uglavnom izveštavaju samo o onome što ide u prilog vlastima.

„Skoro svi zaječarski mediji su pod kontrolom vlasti, setimo se slučaja peska koji se kopao sa Kraljevice i ko je o tome izveštavao. Imamo sada i opoziciju u gradskoj Skupštini, sednice prenose takođe samo jedan ili dva medija. Bila je svojevremeno i blokada puta kod motela „Balašević“, sada imamo građanske proteste, ništa od toga nećete videti u zaječarskim medijima. Opet kažem, imamo samo par njih koji su objektivni i izveštavaju o tome šta se dešava i kada nešto ne valja, a ne samo o onom dobrom. To je poražavajuće, ljudi koji čitaju samo te medije mogu da stvore sliku da je u ovom gradu sve bajno, a daleko je od toga“, poručio je Nikola.

Kod penzionera Pink i Hepi kao „dobar dan“, Vučić kao najbliži rod

Kod najstarijih, Pink i Hepi su uglavnom omiljeni izbor medija, ne samo što se tiče „zabavnog programa“, rijalitija, već i opšteg informisanja.

„Gledamo vesti, drugi Dnevnik u pola 8, tokom dana vesti uglavnom na Pinku. Tu nam je i lakše, žena gleda seriju, pa taman tu pogledamo i vesti. Ja nekad pogledam i Hepi, Marić ima nekad dobre emisije“, rekao je Dragan.

Online mediji za penzionere u najvećem broju slučajeva nisu opcija, neki ne znaju da koriste kompjutere, neki na telefonima nemaju interenet, neki ni u kućama.

„Samo preko televizije se informišemo, nismo ti mi za to onlajn. To je za vas mlade. Ima vesti non stop na TV-u, to nam je dovoljno. Zavisi da li na RTS-u ili na Pinku, kako kad. Kažu unuci, lažu nas, mislim da ništa oni ne razumeju, meni je Vučić kao sin, nema niko ko se više bori za našu Srbiju“, objašnjava Milenko.

Ima i onih koji nisu veliki ljubitelji ovih televizija, ali ni predsednika.

„Gledamo redovno drugi Dnevnik, ali pored toga čitamo vesti i na internetu. Ovi naši (penzioneri), što su još živi, komšije, poznanici, „popile im svrake mozak“, Vučić, Hepi…Treba nama zabraniti da glasamo, kad već nismo više sposobni da radimo, ne treba ni da glasamo, pa nas ne biste ni pitali koje televizije gledamo i odakle se informišemo. Ne bi ni bilo bitno. Ali kada već pitate, čitamo Danas, kupimo nekad i štampano izdanje, čitamo i vaš portal, ima i tu šta da se pročita, nije sve „Vučić najbolji, ostali najgori. Čitali smo i Zaječarske vesti, šteta što ih više nema“, kaže „deka Žika“.