Sretenjski orden predstavlja jedno od najviših državnih priznanja Republike Srbije: Evo kako izgleda odlikovanje Živorada Žike Ajdačića (FOTO)

Povodom Dana državnosti Republike Srbije, predsednik Republike, Aleksandar Vučić, uručio je Sretenjski orden drugog stepena Živoradu Žiki Ajdačiću za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i kulturnim delatnostima.

Odlikovanje je dodeljeno ukazom predsednika Republike Srbije broj KOPR 11 od 15. februara 2026. godine.

U obrazloženju se ističe da je Ajdačić svojim dugogodišnjim radom dao značajan doprinos unapređenju kulturnog života i javnog delovanja, ostavljajući trajan trag u oblastima u kojima je bio aktivan.

Sretenjski orden predstavlja jedno od najviših državnih priznanja Republike Srbije.

Dodeljuje se pojedincima i institucijama za izuzetne zasluge u različitim oblastima društvenog života, uključujući kulturu, umetnost, obrazovanje, nauku, privredu i javne delatnosti. Orden drugog stepena potvrđuje visoko državno priznanje za kontinuiran i merljiv doprinos razvoju društva.

Svečana ceremonija održana je u Beogradu u okviru obeležavanja Dana državnosti, 15. februara, kada se Srbija seća donošenja Sretenjskog ustava iz 1835. godine, jednog od najvažnijih dokumenata u istoriji srpske državnosti.

Dodela ovog priznanja Živoradu Žiki Ajdačiću predstavlja potvrdu njegovog dugogodišnjeg rada, profesionalnog integriteta i posvećenosti javnom interesu i kulturnom stvaralaštvu.

