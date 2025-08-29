“SREĆAN SAM ŠTO MOŽEMO DA POVEĆAMO PENZIJE I VIŠE OD PLANIRANOG!” Oglašavanje Aleksandra Vučića!

Oglašavanje Aleksandra Vučića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenoj mreži Instagram i istakao koliko mu znači što će penzionerima rasti penzije.

“Ja sam građanima Srbije najavio da će penzije od 1. decembra rasti između sedam i osam posto. Sada želim da saopštim radosnu vest našim penzionerima, oni su to zaslužili, penzije će rasti možda čak i 12 odsto”, rekao je Vučić.

“Nama je sada prosečna penzija u Srbiji 436 evra, tada će biti između 485 i 490 evra. Ubrzano se približavamo onoj cifri koju smo rekli penzionerima u našem dugoročnom planu od 650 evra prosečne penzije do kraja 2027. godine”, istakao je predsednik Srbije.

Zajecaronline.com/Alo.rs

