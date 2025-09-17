Srbija Ziđin Koper pomogla penzionerima u Donjoj Beloj Reci

Predstavnici kancelarije za ESG u Srbija Ziđin Koper-u posetili su Udruženje penzionera u Donjoj Beloj Reci kod Bora, kome je kompanija pomogla u opremanju prostorija sa 300.000 dinara.

Zahvaljujući ovoj donaciji, kupljeni su novi stolovi , frižider, tanjiri i escajg , pa je prostor gde se članovi udruženja okupljaju i druže sada znatno prijatniji.