Srbija Ziđin Koper pomogla penzionerima u Donjoj Beloj Reci

17.09.2025.
foto:facebook.com/Serbia Zijin Copper DOO Bor

Srbija Ziđin Koper pomogla penzionerima u Donjoj Beloj Reci

Predstavnici kancelarije za ESG u Srbija Ziđin Koper-u posetili su Udruženje penzionera u Donjoj Beloj Reci kod Bora, kome je kompanija pomogla u opremanju prostorija sa 300.000 dinara.
Zahvaljujući ovoj donaciji, kupljeni su novi stolovi , frižider, tanjiri i escajg , pa je prostor gde se članovi udruženja okupljaju i druže sada znatno prijatniji.

Srbija Ziđin Koper pomogla penzionerima u Donjoj Beloj Reci

„Obećao sam svim mesnim zajednicama na teritoriji Bora bolji standard i kvalitetniji život, a uz podršku pouzdanih partnera poput Stbija Ziđin Kopera, obećanje postaje realnost. Uz njihovu pomoć nabavili smo sve što nam je bilo neophodno“, rekao je predsednik Udruženja penzionera Zoran Milosavljević i dodao da je pored ove donacije kompanija sa još 200.000 dinara pokrila režijske troškove udruženja.
Udruženje penzionera u Donjoj Beloj Reci broji oko 60 članova, a u selu ima oko 200 penzionera.
Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Copper DOO Bor/ N.B.

