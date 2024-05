SRAMAN POTEZ Željka Mitrovića! UCENJUJE BIVŠU VLASNICU FARME koju je kupila PORODICA MIRKOVIĆ! Oglasio se Saša Mirković “Prestani da pretiš, PRIHVATI PORAZ”

foto: Hypetv.rs/YT printscreen/Pink/Zadruga official

SRAMAN POTEZ ŽELJKA MITROVIĆA!

Direktor i vlasnik Hype produkcije i televizije Hype Saša Mirković, oglasio se javnim obraćanjem direktoru televizije Pink Željku Mitroviću.

Naime, Željko Mitrović je tokom jučerašnjeg dana zvao i ucenjivao bivšu vlasnicu imanja koje je porodica Mirković kupila.

Tim povodom se oglasio Saša Mirković te apelovao na razum ali i neprofesionalno ponašanje vlasnika Pinka. Očigledno usled sujete, zbog najave rijalitija “IMANJE”. Koji je glavna tema svih portala i društvenih mreža.

Objavu Saše Mirkovića prenosimo u celosti:

“Željko Mitroviću, mi smo dugogodišnji poznanici ali nikako drugovi. Pomagao sam ti kad mnogi nisu hteli. Apelujem na tvoju svest da se okanes ćorava posla i pokušavaš da pretis ili pritiskas bivšu vlasnicu Farme, danas imanja u Lisovićima (kao što si danas pokušao). Novi vlasnik tog poseda zemlje i objekata na njemu je moja porodica. I MI NEĆEMO da prodamo IMANJE, koje smo časno kupili i isplatili.”

“BALKAN ĆE DOBITI PORODIČAN RIJALITI PROGRAM”

“Svi tvoji “pokvareni” pokušaji zastrašivanja ne prolaze, kao i pokušaji nagovaranja na ružne stvari. Balkan će dobiti novi PORODIČAN RIJALITI program jer želimo da omogućimo ljudima širom Balkana i Srbije da vide da mogu i nešto drugo da gledaju na ekranima a ne samo svađe i tuče.”

NAJVEĆA ŽURKA NA BALKANU-POČETAK RIJALITIJA “IMANJE”

“Odlucili smo da RIJALITI “IMANJE” počne 7. septembra a pošto je to i moj rođendan, voleo bih da se promeniš malo kao čovek i dođeš da čestitaš rođendan i posetis NAJVEĆU ŽURKU NA BALKANU u organizaciji Hype produkcije na kojoj će pevati Aca Lukas i Miroslav Ilić. To će biti početak sezone rijalitija “IMANJE”. Nadam se da ćeš se do tada ohladiti i prihvatiti da ne možeš ljudima da otimaš nešto što nije tvoje. Takođe ću sačekati tvoje izvinjenje i za ono što si hteo moju porodicu….sve u cilju da znam da oprostim, ali ne i da zaboravim.”

“Ovaj rijaliti će biti program sloge, radnih navika, pristojnog ponasanja”

“Prema tome kao svako ko pošteno izgubi utakmicu, pruži ruku i kaži SREĆNO. Jer ćeš na taj nacin shvatiti da možda ima šanse da budeš bolji covek. Mi imamo drugačiju viziju programa i ponašanja i ja hoću mlađoj generaciji da prepustim da oni uređuju rijaliti “IMANJE”. Ovaj rijaliti će biti program sloge, radnih navika, pristojnog ponašanja i svega na šta ti nisi navikao. Prema tome prihvati to lakše će ti biti, i dođi da nas posetiš (još uvek su vrata odškrinuta) a mi ćemo te sačekati na načem IMANJU u Lisovićima kao dobri domaćini.”, napisao je Saša Mirković.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.