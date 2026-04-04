Spremite se za više cene: Amazon podiže takse od 17. aprila

Kompanija Amazon će uvesti dodatnu taksu od 3,5 odsto na gorivo i logistiku za prodavce u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi koji koriste njene FBA usluge skladištenja, slanja i pakovanja.

Kako je navela kompanija, nove naknade će početi da važe od 17. aprila, a na artikle koje Amazon isporučuje u ime trgovaca koji prodaju na svojim sajtovima ili kod drugih trgovaca, takse će važiti počev od 2. maja, prenosi Blumberg.

Portparolka Amazona Ešli Vanisek rekla je da su ove takse uvedene kako bi delimično pokrile rastuće troškove goriva i logistike usled rata na Bliskom istoku.

Priližno 60 odsto proizvoda na Amazonu dolazi od nezavisnih prodavaca koji pored provizije plaćaju i skladištenje i isporuku.

Ova dodatna taksa pokazuje kako Amazon može da prenese povećane troškove na svoje partnere, a ne na kupce.

Vanisek je dodala da će taksa važiti na cenu dostave, a ne na cenu proizvoda, kao i da je ona “značajno niža” nego što naplaćuju drugi kurirski servisi.

Poređenja radi, američka pošta prošle nedelje najavila je poskupljenje pošiljki do osam odsto.

Zajecaronline.com/Bizportal.rs

