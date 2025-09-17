SPREMITE SE ZA SPEKTAKL! ACA LUKAS 27. SEPTEMBRA STIŽE U ĐEVĐELIJU!

Spremite se za spektakularan događaj! U subotu, 27. septembra, legendarni Aca Lukas nastupiće u Đevđeliji, izvodeći svoje najveće hitove!

Najveći šoumen Balkana i neprikosnoveni kralj noćnog života, Aca Lukas narednog vikenda stiže u Makedoniju, tačnije u Đevđeliju. I to u pratnji DJ Sirius, DJ Milan, DJ Boko i Teatro Band-a.

Velika žurka koju mnogi jedva čekaju počeće u 18.30 časova, a nema sumnje da će publika uživati u starim hitovima, ali i novim pesmama.

SPREMITE SE ZA SPEKTAKL!

Datum: Subota, 27. septembar!

Lokacija: Ul. Vardarski Rid, na ulazu u Đevđeliju

Ulaznice u pretprodaji na veb-sajtu https://lukastickets.com

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.B.

