SPREMITE SE ZA SPEKTAKL! ACA LUKAS 27. SEPTEMBRA STIŽE U ĐEVĐELIJU!

17.09.2025.
foto: plakat

Spremite se za spektakularan događaj! U subotu, 27. septembra, legendarni Aca Lukas nastupiće u Đevđeliji, izvodeći svoje najveće hitove!

Najveći šoumen Balkana i neprikosnoveni kralj noćnog života, Aca Lukas narednog vikenda stiže u Makedoniju, tačnije u Đevđeliju. I to u pratnji DJ Sirius, DJ Milan, DJ Boko i Teatro Band-a.

Velika žurka koju mnogi jedva čekaju počeće u 18.30 časova, a nema sumnje da će publika uživati u starim hitovima, ali i novim pesmama.

Datum: Subota, 27. septembar!

Lokacija: Ul. Vardarski Rid, na ulazu u Đevđeliju

Ulaznice u pretprodaji na veb-sajtu https://lukastickets.com

 

