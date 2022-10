Sportsko srce – komedija Zvezdara teatra oduševila zaječarsku publiku

Takmičarski program 31. Festivala „Dani Zorana Radmilovića“ nastavljen je sinoć predstavom Zvezdara teatra iz Beograda „Sportsko srce“ koju je po tekstu Đorđa Milosavljevića režirao Milan Karadžić.

Ovo je drama o jednom prezrenom, osramoćenom i odbačenom ocu, njegovoj otuđenoj ćerki, kumu očajnom do autodestruktivnosti, advokatici razočaranoj do mahnitosti, te o ćerkinom momku, inače odraslom na Dedinju. I da – njih petoro sreću se u pečenjari na Gornjem Zemunu, koju vodi otac, i to baš na dan, kad su u finalu svetskog fudbalskog prvenstva u Rusiji igrale reprezentacije Francuske i Hrvatske. Uprkos preziru, sramu, odbačenosti, otuđenosti, očajanju, autodestruktivnosti, razočaranosti, mahnitosti i Dedinju – ovo je komedija, ističe Đorđe Milosavljević.

Ova izvanredna komedija razgalila je zaječarsku publiku koja je dugotrajnim aplauzom nagradila glumce: Milutina Mimu Karadžića, Nelu Mihailović, Aleksandra Đuricu, Ninu Nešković i Nikolu Šurbanovića, vraćajući ih više puta na poklon.

„Zoranov brk“ za najboljeg glumca u predstavi pripao je Milutinu Mimi Karadžiću za ulogu oca Branka Macure. Na okruglom stolu posle predstave, Mima nije krio zadovoljstvo zbog nagrade ističući kako oseća da su ovu nagradu dobili svi glumci iz predstave, koju obožavaju da igraju. On je rekao da je kao mlad glumac došao u „Atelje 212“ kada je Zoran Radmilović još uvek bio u tom pozorištu i bio je par puta sa njim na sceni, tako da mu je i zbog toga veoma drago što je dobio ovo glumačko priznanje.

Govoreći o predstavi Karadžić je ocenio da je publika na pravi način pozdravlja i shvata što potvrđuju i salve aplauza i smeha tokom predstave su veoma iskrene.

Direktor Sterijinog pozorja dr Miroslav Radonjić je naglasio da je tekst predstave primer jedne klasične, sočne komedije koja fali pozorištu, koja nije banalna, koja je aktuelna, koja lako komunicira sa publikom, a koja dopušta glumcima da se razmahnu i igraju sa punim srcem i punom energijom.

Prema rečima Aleksandra Đurice, energija sa kojom su stvarali ovu predstavu samo se prenela na scenu i predstava samo raste zbog nesebične kolektivne igre.

Nela Mihailović je naglasila da voli zaječarsko pozorište i ovdašnju scenu i podsetila da je u junu igrala u Zaječaru.

„Zadovoljstvo mi je igrati pred zaječarskom publikom. Uživala sam i večeras. Ovo je meni jedna od najdražih predstava i najdražih ekipa. Divan je ovo festrival. Želim da traje još dugo i da mi iznova dolazimo i dobijamo brke. Možda se vidimo i psolednjeg dana. Ako Mima bude trebalo da dođe, mi ćemo svi doći s njim!“