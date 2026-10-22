Spektakl večeras u Areni: Košarkaši Partizana i Zvezde igraju prvi derbi u EL ove sezone

Košarkaši Partizana večeras od 20 i 45 sati dočekuju Crvenu zvezdu u prvom ovosezonskom večitom derbiju u Evroligi.

“Ovo je drugačija utakmica. Na kraju je pobeda ili poraz, kao i u svim drugim, ali znam da je za navijače posebna. Želimo da pobedimo i borićemo se uz naše navijače da to uradimo. Daćemo 100 odsto. Spremni smo da se nadmećemo i pobedimo”, rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja u najavi duela.

Zvezda u meč ulazi sa skorom 4-2 posle četiri slavlja u nizu. Dok je Partizan na 3-3 posle tri vezana neuspeha.

Zvezdin trener Ibon Navaro istakao je da očekuje tešku utakmicu.

“Partizan igra bolje nego što rezultati pokazuju. Igraju sa mnogo energije, organizovani su, sa sjajnom odbranom, oni su najbolji tim kad su ukradene lopte u pitanju. Pored toga igramo na njihovom terenu, imaće tu energiju, navijače, tako da će biti vrlo teška utakmica”, poručio je Španac.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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