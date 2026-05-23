„SPASOVDANSKI SABOR“ 23. maja u Planinici

Manifestacija „Spasovdanski saborˮ, treća po redu, biće oržana danas 23. maja, u Planinici kod Zaječara.

U kulturno-umetničkom programu, od 17 sati i 15 minuta, učestvovaće zaječarski KUD-ovi: „Penzionerˮ iz Zaječara, „Slogaˮ iz Vražogrnca, „Rucman” iz Glogovice, „Lubnica” i „Dubočane” iz istoimenih mesta i Nikolija Đigov iz Rgotine.

Iz boljevačkog kraja dolazi Udruženje građana „Rujˮ iz Rujišta, Folklorna izvorna grupa „Savinacˮ iz Savinca, i KUD „Jasikovoˮ iz majdanpečkog Jasikova. Biće izabrana i „Najlepša pastiricaˮ ovogodišnjeg sabora.

Tokom dana, od 10:00 sati, predviđena su nadmetanja u kuvanju gulaša i spremanju domaće gibanice u crepulji.

Od 15 sati počinje program namenjen najmlađim učesnicima Sabora.

Prijavljivanje takmičara koji će se od 15 sati i 30 minuta nadmetati u bacanju kamena s ramena, obaranju ruke, skoku u dalj iz mesta i brzom pletenju čarapa, počinje pola sata pre početka takmičenja.

Organizator Sabora je Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine-Centar za kulturu „Zoran Radmilovićˮ, u saradnji sa Turističkom organizacijom Grada Zaječara i Mesnom zajednicom Planinica, a pokrovitelj je Grad Zaječar

Zajecaronline/J.V.

