„SPASOVDANSKI SABOR“ 23. maja u Planinici

Manifestacija „Spasovdanski saborˮ, treća po redu, biće oržana danas 23. maja, u Planinici kod Zaječara.
U kulturno-umetničkom programu, od 17 sati i 15 minuta, učestvovaće zaječarski KUD-ovi: „Penzionerˮ iz Zaječara, „Slogaˮ iz Vražogrnca, „Rucman” iz Glogovice, „Lubnica” i „Dubočane” iz istoimenih mesta i Nikolija Đigov iz Rgotine.
Iz boljevačkog kraja dolazi Udruženje građana „Rujˮ iz Rujišta, Folklorna izvorna grupa „Savinacˮ iz Savinca, i KUD „Jasikovoˮ iz majdanpečkog Jasikova. Biće izabrana i „Najlepša pastiricaˮ ovogodišnjeg sabora.
Tokom dana, od 10:00 sati, predviđena su nadmetanja u kuvanju gulaša i spremanju domaće gibanice u crepulji.
Od 15 sati počinje program namenjen najmlađim učesnicima Sabora.
Prijavljivanje takmičara koji će se od 15 sati i 30 minuta nadmetati u bacanju kamena s ramena, obaranju ruke, skoku u dalj iz mesta i brzom pletenju čarapa, počinje pola sata pre početka takmičenja.
Organizator Sabora je Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine-Centar za kulturu „Zoran Radmilovićˮ, u saradnji sa Turističkom organizacijom Grada Zaječara i Mesnom zajednicom Planinica, a pokrovitelj je Grad Zaječar
Zajecaronline/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.
Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar