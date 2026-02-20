ŠOK ODLUKA: Meta gasi Mesindžer!

Kompanija Meta donela je odluku da ukine samostalnu veb verziju Mesindžer, koja će prestati da postoji u aprilu ove godine. Iako će stranica nestati, korisnici će i dalje moći da šalju i primaju poruke preko Fejsbuka i mobilne aplikacije.

Odluka je izazvala brojne reakcije korisnika, posebno onih koji su koristili ovu aplikacijune zavisno od Fejsbuk naloga.

Korisnici će moći da sačuvaju istoriju razgovora

Meta je istakla da će korisnici i nakon gašenja web stranice moći da vrate svoje prethodne razgovore. Ovo se postiže unosom PIN broja koji je korišćen pri kreiranju sigurnosne kopije na Mesindžeru.

Oni koji su zaboravili PIN mogu ga resetovati i tako sačuvati sve poruke. Ova opcija pruža korisnicima sigurnost da razgovori neće biti izgubljeni, ali istovremeno naglašava potrebu za prelaskom na Facebook ili mobilnu aplikaciju.

Nezadovoljstvo korisnika

Mnogi korisnici su izrazili nezadovoljstvo zbog ove odluke, posebno oni koji su deaktivirali svoje Fejsbuk naloge, ali i dalje koristili Mesindžer kao samostalnu platformu. Ovo gašenje dolazi samo nekoliko meseci nakon što je Meta ugasila desktop aplikacije Mesindžer, što pokazuje dugoročnu strategiju kompanije da centralizuje komunikaciju unutar Fejsbuk ekosistema.

Mesindžer ima dugu i bogatu istoriju. Prvobitno je pokrenut kao Fejsbuk čet 2008. godine, a 2011. postaje samostalna aplikacija sa ciljem da bude nezavisna od Fejsuka..

Zajecaronline/24sedam.rs/ N.B.

