Soda bikarbona – mali prašak za velika čuda!

Soda bikarbona je jedan od onih sastojaka koji se gotovo uvek nađu u svakoj kuhinji, ali njena primena daleko prevazilazi kulinarstvo. Ovaj jeftin i lako dostupan prah može postati vaš saveznik u higijeni, nezi tela , prvoj pomoći i čak u kućnim poslovima.

Zbog svoje svestranosti, stručnjaci savetuju da je uvek imate pri ruci – pa čak i da nosite malu kesicu u torbi.

Može olakšati vađenje ivera iz kože tako što se napravi pasta od sode i vode, koja omekša kožu i “izvuče” iver.

Kod opekotina od sunca, rastvor sode i hladne vode umiruje i osvežava kožu.

Za umorne noge, kupka od nekoliko kašičica sode pruža osveženje, a piling od sode i meda dodatno neguje.

Soda je odlična i kao prirodni dezedorans, jer sprečava razvoj bakterija, a rastvor sode i eteričnog ulja čajevca osvežava dah.

Ubode komaraca i svrab ublažava pasta od sode, dok piling od sode i meda ostavlja kožu glatkom i zategnutom.

Za kosu, može poslužiti kao dodatak šamponu za dubinsko čišćenje od ostataka preparata.

U kadi, kombinacija sode, jabukovog sirćeta i malo baznog ulja pruža detoksikaciju, opušta mišiće i neguje kožu.

Bilo da je koristite za lepotu, zdravlje ili kućne poslove, soda bikarbona opravdano nosi titulu “čudesnog praha”. Njena jednostavna, a efikasna svojstva čine je neprocenjivim saveznikom u svakodnevnom životu – i zato je vredno da postane stalni deo vaše torbe ili ormarića.

Zajecaronline/najzena/N.B.

