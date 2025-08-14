SKUVAJTE KUKURUZ ZA SAMO 10 MINUTA
Sadrži ugljene hidrate, magnezijum, folnu kiselinu, proteine i mnoge druge hranljive materije, a sada je idealno vreme da ga konzumirate.
Osim što je ukusan, kukuruz je takođe veoma koristan za zdravlje creva. Sadrži ugljene hidrate, magnezijum, folnu kiselinu, proteine i mnoge druge hranljive materije, a sada je idealno vreme da ga konzumirate. Kuvani kukuruz je nešto bez čega leto ne može da prođe.
Mnogi se ne usuđuju da ga kuvaju kod kuće, jer smatraju da je potrebno previše vremena. Ipak, postoji jedan trik koji može značajno da skrati vreme, a dobićete savršeno kuvan i ukusan kukuruz.
Prvo podelite klip na dve polovine, poređajte u šerpu, a zatim prelijte vodom. Kada voda provri, sipajte jednu čašu svežeg mleka i dodajte jedan komad putera.
Pustite da sve provri 10 minuta, a zatim sklonite sa ringle. Na kraju posolite po ukusu i uživajte u mekom kukuruzu.
Zajecaronline.com/alo/N.B.
