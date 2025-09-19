SKANDAL U BANJALUCI-DECA SA SMETNJAMA ISKORIŠĆENA za “ESTRADNI BIZNIS”: Isplivali detalji i VRTOGLAVE CIFRE

Predsednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka, Vlado Đajić, našao se u centru skandala nakon što je javno istupio povodom žurke za mlade koju je najavio putem društvenih mreža. Iako su mnogi spekulisali da se radi o partijskom događaju, Đajić tvrdi suprotno:

– Pozivam sve mlade da dođu na žurku jer verujem da će atmosfera biti nezaboravna. Siguran sam u trud i organizaciju mojih drugara iz Daun sindrom centra, koji uvek sve učine posebnim.

Naglasio je da SNSD nema veze sa organizacijom, niti sa finansiranjem:

– SNSD nije organizator, to nisu prostorije SNSD-a, tu se ne troše pare SNSD-a. Moramo biti nacisto – ili su pobrkali, ili namerno okreću činjenice. Čista obraza Vlado Đajić kao ambasador dece sa Daunovim sindromom odgovorno tvrdim – SNSD nije organizator, nije partijska prostorija i ne troše se pare SNSD-a.

Stanivuković: “Promocija poroka deci”

Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković, oštro je reagovao na pojavu plakata kojima se reklamiraju koncerti pojedinih izvođača, zalepljeni na osnovne i srednje škole, pa čak i na centar za gluvoneme i nagluve.

– Deca kojoj treba posebna pažnja dobila su promociju poroka! Promovisati blud, nemoral, seks, drogu i konzumerizam našoj deci je nedopustivo. Zato ću se danas zajedno sa svojim saradnicima, ovim povodom obratiti javnosti.

Na plakatima se reklamiraju nastupi Tee Tairović i repera Nućija, što je izazvalo dodatni revolt javnosti.

Hiljade evra za estradu?

Iako Đajić tvrdi da nema nikakve veze sa estradom, mediji iznose šokantne navode: prema saznanjima redakcije portala Hype TV, Đajić je platio Nućiju 11.000 evra, dok je za Teu Tairović izdvojio čak 20.000 evra.

Do trenutka objave tih saznanja, Đajić nije odgovorio na pozive naših novinara. Ipak, javnost podseća da iako negira vezu sa estradom, na svojim profilima na društvenim mrežama redovno objavljuje najave koncerata i nastupa.

Šta se dešava iza kulisa?

Dok Đajić insistira na tome da SNSD nema nikakvu povezanost sa događajem, a sebe prikazuje isključivo kao “pokrovitelja i ambasadora dece sa Daunovim sindromom”, sve glasnije odjekuju optužbe o prikrivenom finansiranju estradnih nastupa i korišćenju osetljivih društvenih grupa kao “paravana”.

Gradonačelnik Stanivuković upozorava na pogubni uticaj koji ovakvi sadržaji ostavljaju na decu, dok javnost sa pravom traži odgovore: ko plaća, ko profitira i zašto se školske ustanove pretvaraju u panoe za promociju estradnih zvezda?

