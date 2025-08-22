SJAJNE VESTI ZA SVE GRAĐANE: PADAJU CENE ŽIVOTNIH NAMIRNICA, BOLJI USLOVI ZA KREDITE… A POSEBNO ĆE SE OBRADOVATI I PENZIONERI! Cela Srbija čeka da se Vučić obrati u nedelju u 11 časova!

Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, najavio je da će u nedelju u 11 časova predstaviti nove ekonomske mere.

„To su možda i najbolje mere za običan narod, za sve naše građane. Primena počinje već od 1. septembra – od cena do svega drugog, videćete sami“, rekao je Vučić.

On je najavio da će građani moći da dobiju kredite po znatno nižim kamatnim stopama, koje će biti spuštene za 30 do 40 odsto.

„Poštanska štedionica će imati najnižu kamatnu stopu, a i druge banke će morati da prate. Zamislite dinarski kredit od skoro 11 odsto – smanjen za 30 ili 40 odsto, to je ogroman uspeh“, istakao je predsednik.

Vučić je dodao da će nove mere pružiti dodatnu podršku različitim segmentima društva, posebno penzionerima i najsiromašnijim građanima.

Smanjenje cena osnovnih životnih namirnica

Predsednik je otkrio i planirano smanjenje cena osnovnih životnih namirnica:

Ulje trenutno košta oko 200 dinara, a cilj je da cena bude između 160 i 170 dinara.

Litar mleka, koji sada košta 155 dinara, biće dostupan po maksimalno 130 dinara.

Šećer od 112 dinara neće preći 100 dinara.

Kilogram kulen kobasice, koji je trenutno 2.600 dinara, mogao bi da se spusti na oko 2.000 dinara, kako bi bio dostupan i ljudima sa nižim primanjima.

Vučić je naglasio da su nove mere dugoročne i kratkoročne, sa ciljem da se obezbedi bolji životni standard za građane Srbije i bolji uslovi za domaće proizvođače.

Zaječaronline/E.B./Alo!