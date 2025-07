SIRENE I PANIKA! 4 kita nasukana na obali posle razornog zemljotresa!

SIRENE I PANIKA!

Razorni zemljotres nezapamćene jačine od 8,7 stepeni Rihterove skale pogodio je noćas rusko poluostrvo Kamčatku, a upozorenje na cunami izdato je za više zemalja, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Samo nekoliko minuta nakon prvog udara, usledio je niz jakih potresa, od kojih je najjači bio 7 stepeni po Rihteru.

Sada su najmanje četiri kita isplivala na obalu Japana, samo nekoliko sati nakon što je snažan zemljotres jačine 8,8 stepeni Rihterove skale pogodio region i izazvao cunami, upozorenja i savete.

🚨#BREAKING: Now, at least four whales have washed ashore along Japan’s coastline, just hours after a massive 8.8-magnitude earthquake rocked the region triggering tsunami Warnings watches and advisories pic.twitter.com/Res680IpSn

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 30, 2025