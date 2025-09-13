SAVRŠENI PUNJENI PATLIDŽAN

2 veća patlidžana

400 g šampinjona

glavica crnog luka

16 čeri paradajza

peršun

so

biber

začinska paprika

Priprema:

Patlidžane operite i prepolovite. Napravite zareze na beloj površini svake polovine, posolite i ostavite da kratko odstoje. Potom ih ocedite i izdubite do kore. Sitno iseckajte luk, pa ga propržite na vrelom ulju. Zatim dodajte meso od patlidžana, posolite, pobiberite i nastavite s dinstanjem. Ubacite iseckane pečurke i peršun, pa još malo prodinstajte. Umešajte i kašičicu začinske paprike, pa skinite s vatre kad pečurke omekšaju, te smesom napunite kore patlidžana. Po vrhu rasporedite po četiri čeri paradajza i stavite u podmazanu vatrostalnu činiju. Pecite u rerni na 180 stepeni oko pola sata. Služite dok je toplo uz prilog po želji.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…