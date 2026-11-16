Savet REM-a izrekao nove tri kaznene mere Informeru

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) izrekao je danas nove mere protiv televizije Informer, koje podrazumevaju zabranu od 15 dana emitovanja emisije “Info jutro”, zabranu od 10 dana za emisiju “Srpski dnevnik” i zabranu oglašavanja reklama u trajanju od deset dana.

Danas je savet REM razmatrao prijave podnete protiv televizije Informer zbog kršenja zakonskih akata u emisijama “Info jutro”, “Srpski dnevnik” i “Specijalni kolegijum sa Aleksandrom Vučićem”, a pravni zastupnik te televizije Boris Bogdanović tokom rasprave odbacio je navode iz izveštaja stručne službe i ocenio ih kao tendenciozne i pravno neutemeljene.

Prva tačka dnevnog reda odnosila se na emisiju “Info jutro” od 11. oktobra i gostovanje političkog aktiviste Vukše Dragovića. Gde je stručna služba REM-a ocenila da je voditeljka podržala diskurs o “državnim neprijateljima” i “stranim plaćenicima”. U cilju difamacije pojedinaca sa studentske liste.

Advokat Bogdanović ocenio je da je izveštaj stručne službe veoma tendenciozno napisan i istakao da voditeljka nije iznosila lične stavove niti se pridruživala tezama gosta. Već je postavila legitimno novinarsko pitanje o ciljevima nevladinih organizacija.

On je dodao da termin “obojena revolucija”, koji je upotrebljen u emisiji, predstavlja opšteprihvaćen pojam u političkoj teoriji i naučnim radovima. Uključujući doktorske disertacije na Fakultetu političkih nauka. Koji opisuje procese protesta uz učešće vanstranačkih aktera i pritisak na institucije.

Druga tačka dnevnog reda ticala se emisije “Srpski dnevnik” od 25. septembra. U kojoj se emiteru stavlja na teret interpretacija dnevnih događaja. Kao i diskreditujući sadržaj u vezi sa listom “Studenti pobeđuju”. A povodom izveštavanja o napadu sekirom na promotivni štand Srpske napredne stranke (SNS) u Inđiji.

Savet REM-a izrekao nove tri kaznene mere Informeru

Zastupnik Informera je istakao da je reč o ozbiljnom incidentu i nasilju o kojem su izveštavali gotovo svi mediji. Te da je emiter tom događaju dao publicitet u skladu sa svojom uređivačkom politikom.

Treća mera o zabrani reklama na sedam dana izrečena je zbog više spojenih prijava povodom emitovanja emisije “Specijalni kolegijum sa Aleksandrom Vučićem” u petak, 30. oktobra. U terminu od 21.05 do 23.20 časova. Stručna služba REM-a okarakterisala je tu emisiju kao kršenje predizborne tišine i emitovanje predizbornog programa u periodu od 48 sati pre održavanja ponovljenog glasanja 1. novembra.

Bogdanović je naveo da, iako formalno jeste reč o periodu izborne tišine uoči ponovljenog glasanja na 53 od ukupno 8.392 biračka mesta u Srbiji (0,56 odsto). Takvo gostovanje suštinski nije moglo da naruši smisao zakona niti da utiče na izborni rezultat.

Istakao je da su i drugi emiteri istog dana imali goste na sličan način, ali da protiv njih nisu podnošene prijave.

Urednik Informera Dragan J. Vučićević je naveo da ponovljeno glasanje na 0,56 odsto biračkih mesta nije moglo da promeni nijedan mandat. Kao i da se u nepotpisanom izveštaju službe za nadzor i analitiku prećutkuje činjenica da u celom intervjuu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem uopšte nije bilo reči o ponovljenim izborima.

Savet regulatornog tela za elektronske medije izrekao je na prošloj sednici 10. novembra televiziji Informer više mera. Među kojima zabranu emisije Kolegijum od 10 i od 15 dana.

Savet REM-a je izrekao i meru zabrane oglašavanja reklama u trajanju od pet dana, zbog emisije “Vreme uspona”.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.