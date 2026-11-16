Na Vlasini otkrivena nova vrsta vodozemca: Najređi planinski mrmoljak u Evropi

Dosad nepoznata vrsta planinskog mrmoljka otkrivena je na Vlasinskoj visoravni. Po nazivu staništa dobila je ime vlasinski planinski mrmoljak, a naučni naziv joj je Mesotriton similis, prenosi Univerzitet Lajden.

Nova vrsta je najređi planinski mrmoljak u Evropi, živi samo na Vlasini i u njenoj neposrednoj okolini, u jugoistočnoj Srbiji i zapadnoj Bugarskoj.

Pronašao ga je tim srpskih istraživača sa Instituta za biološka istraživanja ”Siniša Stanković”, zajedno sa kolegama sa Univerziteta u Lajdenu i centra Naturalis iz Holandije. Otkriće je objavljeno početkom novembra u naučnom časopisu Zootaxa.

Kako se navodi, mrmoljak naseljava staništa na visini od 800 do 1.630 metara, na ukupno 657 kvadratnih kilometara. Ali se zadržava samo na pogodnim staništima, koja zauzimaju 116 kvadratnih kilometara. Planinski mrmoljci su sitni vodozemci koje odlikuje jarkonarandžast trbuh bez pega i bočno spljošten rep. Ženke su obično smeđe ili sive, a mužjaci u sezoni parenja postaju tamnoplavi, sa svetloplavom prugom na bokovima i crno-žutom leđnom krestom.

Na Vlasini otkrivena nova vrsta vodozemca: Najređi planinski mrmoljak u Evropi

Sve te osobine ima i vlasinski mrmoljak, čiji su uzorci prikupljeni na lokalitetu Selište, tresetištu kraj Vlasinskog jezera i sela Ruplje na planini Čemernik.

Istraživači su odavno sumnjali da postoji više vrsta planinskih mrmoljaka koje izgledaju gotovo isto. A takve vrste se u biologiji nazivaju kriptičnim.

Ranije istraživanje, objavljeno u martu, potvrdilo je da ih ima pet. Od njih su četiri već imala ime, dok je samo vlasinski mrmoljak ostao neopisan sve do ove studije.

Zbog malog prostora na kome živi i malog broja jedinki, nova vrsta je, ocenili su autori, osetljiva na pretnje iz okoline. Pre svega na uništavanje staništa, poribljavanje i zagađenje voda.

Ona već ispunjava uslove da bude svrstana u ugrožene vrste na Crvenoj listi Međunarodne unije za očuvanje prirode, ali će za konačnu odluku biti potrebna dodatna istraživanja.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.