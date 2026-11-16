Nedeljni ljubavni horoskop od 16. do 22. novembra: Nekima stiže nova ljubav, a drugi rešavaju stare nesuglasice

Druga polovina novembra donosi zanimljivu atmosferu na ljubavnom planu. Posle perioda preispitivanja, mnogi će poželeti više iskrenosti, bliskosti i sigurnosti u odnosima, dok će pojedini znakovi osetiti potrebu da promene nešto što ih već dugo opterećuje.

Nedelja od 16. do 22. novembra posebno naglašava ravnotežu između strasti i razuma, ali i važnost otvorenog razgovora sa partnerom.

Ovan

Strasti će biti naglašene, ali pazite da zbog nestrpljenja ne izazovete nepotrebnu raspravu. Zauzeti Ovnovi trebalo bi da pokažu više razumevanja za partnera, dok slobodnima predstoji zanimljivo poznanstvo koje može početi sasvim spontano.

Bik

Poželećete više nežnosti i sigurnosti, naročito ako ste prethodnih dana imali nesuglasice sa voljenom osobom. Iskren razgovor mogao bi da vrati bliskost, dok slobodni Bikovi mogu obnoviti kontakt sa nekim ko im je ranije bio drag.

Blizanci

Komunikacija će biti ključ vašeg ljubavnog života ove nedelje. Zauzeti Blizanci mogli bi da reše nesporazum koji se nepotrebno odužio, dok će slobodni privlačiti pažnju duhovitošću i šarmom.

Rak

Bićete osetljiviji nego inače, ali nemojte očekivati da partner uvek zna šta vam je potrebno. Otvoreno pokazivanje osećanja doneće više bliskosti, a slobodni Rakovi mogli bi da primete da im neko iz bliskog okruženja posvećuje posebnu pažnju.

Lav

Vaša privlačnost i samopouzdanje biće naglašeni, pa vas očekuje uzbudljiva ljubavna nedelja. Zauzeti Lavovi mogu osvežiti odnos romantičnim iznenađenjem, dok slobodni imaju priliku da upoznaju osobu koja će ih osvojiti svojom neposrednošću.

Devica

Previše analiziranja moglo bi da vas udalji od lepih trenutaka sa partnerom. Pokušajte da se opustite i ne tražite skriveno značenje u svakoj rečenici, dok slobodne Device mogu prijatno iznenaditi nečija iskrena pažnja.

Vaga

Ljubavni odnosi dolaze u prvi plan, a mnoge Vage poželeće da konačno razjasne ono što ih muči. Ako ste u vezi, pravi je trenutak za razgovor o zajedničkim planovima, dok slobodnima predstoji mogućnost poznanstva koje se razvija polako, ali obećavajuće.

Škorpija

Emocije će biti intenzivne, a potreba za bliskošću posebno izražena. Zauzete Škorpije trebalo bi da izbegavaju ljubomoru i sumnjičavost, dok slobodne mogu doživeti snažnu privlačnost prema osobi koja se iznenada pojavljuje u njihovom životu.

Strelac

Poželećete više spontanosti, zabave i zajedničkih avantura. Partner će ceniti vašu vedrinu, ali ne zaboravite na njegova osećanja, dok slobodni Strelčevi mogu započeti zanimljiv flert tokom izlaska ili putovanja.

Jarac

Obaveze bi mogle da vam oduzmu vreme koje biste radije proveli sa voljenom osobom. Potrudite se da partneru pokažete koliko vam znači, a slobodni Jarčevi mogli bi da shvate da se iza jednog dugog prijateljstva krije nešto više.

Vodolija

Ove nedelje biće vam važno da sačuvate ličnu slobodu, ali i osećaj pripadnosti u vezi. Iskren razgovor pomoći će vam da pronađete ravnotežu, dok slobodne Vodolije mogu privući osobe koje se izdvajaju neobičnim pogledom na život.

Ribe

Romantično raspoloženje pratiće vas tokom većeg dela nedelje, pa ćete želeti više nežnosti i pažnje. Zauzete Ribe mogu produbiti emotivnu povezanost sa partnerom, dok slobodne imaju priliku da upoznaju nekoga ko će ih osvojiti toplinom i razumevanjem.

Zajecaronline/24 sedam/N. S.

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