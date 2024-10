SAŠA MIRKOVIĆ SE JAVNO OBRATIO TEI TAIROVIĆ, NAKON ŠTO JE POSETILA KUĆU TOŠETA PROESKOG: “ODMAH se izvini MAKEDONCIMA, kao i svima nama! Taj ko te je nagovorio te mnogo mrzi…”

SAŠA MIRKOVIĆ SE JAVNO OBRATIO TEI TAIROVIĆ, NAKON ŠTO JE POSETILA KUĆU TOŠETA PROESKOG

Pevačica Tea Tairović, juče, 29. oktobra posetila je muzej neponovljivog Tošeta Proeskog, koji je uređen kao njegova kuća.

Tea je u pratnji dečka ušetala u prostor koji je ispunjen uspomenama na Tošeta. Pored njegovih fotografija i ličnih dokumenata, tamo su i stvari koje je nosio, njegov bicikl, motor…

Osim njegovih ličnih predmeta, u muzeju se nalazi i nameštaj iz kuće u kojoj je Toše živeo, kako bi posetioci mogli videti kako je izgledala njegova dnevna soba.

Pevačica je u pratnji novinara obišla muzej, što je izazvalo bes mnogih korisnika mreža.

Tim povodom, obratio joj se i direktor Hype TV, Saša Mirković.

– Pošto niko neće da ti kaže iz tvoje okoline, moram ja – počinje Saša u njegovoj priči na Instagramu, uz fotografiju njega i Tošeta, pa dodaje:

– Taj ko te je nagovorio da ovo uradiš u Tošetovom memorijalnom centru te mnogo mrzi. Ali si i ti, izvini za izrazu, pri*lupa i po*varena. Prvo ovo se ne radi sa buljukom novinara ili jednim novinarem, da bi sebi pravila PR. Toše je makedonsko nacionalno blago koje još uvek svetli visoko na nebu. Mi sa kojima je radio i koji smo njega voleli, kao i on nas, nikada nismo to pogazili. Jer je to svetinja.

– Ti si krenula stranputicom i ODMAH se izvini MAKEDONCIMA, kao i svima nama koji smo voleli Tošeta i danas ga se redovno setimo i zapalimo mu sveću. A ne kao ti. Da odemo da mu otmemo njegovo parče slave, koja svetli i u najvećoj zagrobnoj tmini – nastavlja Saša, pa zaključuje:

– Ukoliko se ne izviniš, smatraću da sam u pravu za sve što sam gore pretpostavio, a onde će u pravu biti i svaki Makedonac koji bude želeo ili te pljune na ulici.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.