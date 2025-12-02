RUKOMETAŠICE SRBIJE U PROBLEMU: Radosavljevićeva propušta meč protiv Španije!

Rukometašica Srbije Sanja Radosavljević propustiće meč protiv Španije na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj, saopšteno je danas iz Rukometnog saveza Srbije (RSS).

U saopštenju se dodaje da će Radosavljević propustiti današnji duel sa selekcijom Španije, ali će i dalje konkurisati za sastav u nastavku SP u Nemačkoj.

RSS je podsetio da je Teodora Veličković morala da zameni Tamaru Mandić, koja zbog bolesti ne igra protiv Španije.

Utakmica prvog kola Druge grupe glavne faze takmičenja na SP između Srbije i Španije biće odigrana danas od 15.30 časova u Dortmundu.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

