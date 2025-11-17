Rezultati i uzbuđenja 13. kola Zaječarske okružne lige

Za vikend su odigrane utakmice 13.kola Zaječarske okružne lige.

Hajduk je savladao Rgotinu 2:0, Ozren je izgubio od FSU Kraljevice 0:1, a utakmica Rudar Vrška Čuka-Midžor je završena nerešenim rezultatom 1:1. BSK je bio bolji od OFK Knjaza 3:1, Omladinac je izgubio od Kosova 1:2. Fudbaleri Osnića su sa ekipom Graničara završili utakmice rezultatatom 2:2, Rudar iz Podvisa je nadigrao OFK 019 sa 5:1,a Malinik – Šljivar sa 6:0.

Nakon 13. odigranih kola prvi na tabeli je Hajduk sa 33 boda, drugi je BSK sa 31, dok je na trećoj poziciji OFK Knjaz sa 29 osvojenih bodova.

Poslednja dva mesta sa po dva boda zauzimaju OFK 019 i Rudar Podvis.

Zajecaronline/srbijasport.net/N.B.

