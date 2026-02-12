Reprezentativka Srbije osvojila 106. mesto u trci na 10 km na ZOI

Reprezentativka Srbije u nordijskom skijanju Anja Ilić osvojila je danas u Tezeru 106. mesto u disciplini 10 kilometara slobodnim stilom na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Anja Ilić je zabeležila vreme 32:22.9 minuta. Trku je završilo 108 takmičarki.

Zlatnu medalju osvojila je Šveđanka Frida Karlson (22:49.2), dok je srebrna medalja pripala njenoj sunarodnici Ebi Anderson (23:35.8). Bronzano odličje je pripalo Amerikanki Džesi Digins (23:38.9).

Zajecaronline.com/tanjug/ N.B.

