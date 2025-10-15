Recept za preukusne knedle sa šljivama
Sastojci:
- 1 kg krompira
- 400 g brašna
- 200 g šljiva (kada nemate šljive, možete staviti džem)
- 200 g prezli
- 100 g margarina
- 5-6 kašika šećera
- 3 jajeta
- malo ulja
Priprema:
Skuvajte krompir u ljusci, oljuštite i izgnječite viljuškom, pa mikserom umutite. Dodajte margarin pa jedno po jedno jaje, na kraju dodajte brašno i još malo mutite. Izručite testo na radnu površinu. Uzmijate po malo, napravite kuglicu na dlanu, u sredinu stavite šljivu bez koštice ili polovinu šljive i oblikujte knedlu. Kada sve napravite, kuvajte ih u prokuvaloj vodi. Vadite ih kad isplivaju na površinu. Pomešajte prezle i šećer i kratko propržite na malo ulja samo da prezle potamne. Uvaljajte knedle sa svih strana i servirajte na tanjir.
Zajecaronline/Trpeza/ N.B.
