Recept za preukusne knedle sa šljivama

15.10.2025.
foto: Pinterest

Sastojci:

  • 1 kg krompira
  • 400 g brašna
  • 200 g šljiva (kada nemate šljive, možete staviti džem)
  • 200 g prezli
  • 100 g margarina
  • 5-6 kašika šećera
  • 3 jajeta
  • malo ulja

Priprema:

Skuvajte krompir u ljusci, oljuštite i izgnječite viljuškom, pa mikserom umutite. Dodajte margarin pa jedno po jedno jaje, na kraju dodajte brašno i još malo mutite. Izručite testo na radnu površinu. Uzmijate po malo, napravite kuglicu na dlanu, u sredinu stavite šljivu bez koštice ili polovinu šljive i oblikujte knedlu. Kada sve napravite, kuvajte ih u prokuvaloj vodi. Vadite ih kad isplivaju na površinu. Pomešajte prezle i šećer i kratko propržite na malo ulja samo da prezle potamne. Uvaljajte knedle sa svih strana i servirajte na tanjir.

Zajecaronline/Trpeza/ N.B.

