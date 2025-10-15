Recept za preukusne knedle sa šljivama

Sastojci:

1 kg krompira

400 g brašna

200 g šljiva (kada nemate šljive, možete staviti džem)

200 g prezli

100 g margarina

5-6 kašika šećera

3 jajeta

malo ulja

Priprema:

Skuvajte krompir u ljusci, oljuštite i izgnječite viljuškom, pa mikserom umutite. Dodajte margarin pa jedno po jedno jaje, na kraju dodajte brašno i još malo mutite. Izručite testo na radnu površinu. Uzmijate po malo, napravite kuglicu na dlanu, u sredinu stavite šljivu bez koštice ili polovinu šljive i oblikujte knedlu. Kada sve napravite, kuvajte ih u prokuvaloj vodi. Vadite ih kad isplivaju na površinu. Pomešajte prezle i šećer i kratko propržite na malo ulja samo da prezle potamne. Uvaljajte knedle sa svih strana i servirajte na tanjir.

Zajecaronline/Trpeza/ N.B.

